Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti

15.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda araçları kara saplanan vatandaşlar KARDOFF ekiplerinin paletli kar aracı ile kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda araçları kara saplanan vatandaşlar KARDOFF ekiplerinin paletli kar aracı ile kurtarıldı.

Safranbolu'da gezintiye çıkan bir grup arkadaş Sarıçiçek ve Ahmet Usta arasında yer alan jandarma mezarlığı mevkiinde araçları kar kaplı yolda kaldı. Kar ve buzlanmadan dolayı aracı saplandığı yoldan çıkaramayan vatandaşlar durumu KARDOOF ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine paletli kar aracı ile olay yerine varan ekipler halat yardımı ile karlı yolda sağlanan aracı kurtardı. - KARABÜK

Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti
Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karda araçları mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:09:08. #1.16#
title