Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Kırıkkale'de, şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öne sürülen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Ahılı Caddesi'nde ailesiyle beraber oturan Mustafa Gök, duş almak için girdiği banyodan bir daha çıkmadı.

Eve gelen baba Hasan Gök, kapının açılmaması üzerine polis ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak, içeri girdi.

112 Acil Servis ekipleri, hayatını kaybettiği anlaşılan Gök'ün şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini bildirdi.

Gök'ün kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere, hastane morguna kaldırıldı.