Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'kapalı yol' açıklaması (2)

KAPALI YOLLARIN GÜNCEL LİSTESİ PAYLAŞILDI

" Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır. Konya Seydişehir – Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır. Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla- Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Haber: ANKARA,