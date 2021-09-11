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Karayolları 9. Bölge Müdürü Bayındır, Midyat'ta incelemelerde bulundu

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Karayolları 9. Bölge Müdürü Bayındır, Midyat'ta incelemelerde bulundu

Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır Midyat ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır Midyat ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Karayolları 9.Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün ile yol yapım çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayındır ve beraberindekiler, Mardin ve Nusaybin caddelerinde bulunan kavşak, banket ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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