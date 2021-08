Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti oyuncuları kim, konusu ne? Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti bugün ekranlara geliyor! İzleyenleri ekrana bağlayan Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmini izleyecek olanların merak ettiği Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti konusu nedir, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti oyuncuları kimler ve Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti özeti gibi konuları inceliyoruz.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti konusu, özeti ve Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti oyuncuları kim, konusu ne? Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ'NİN LANETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi bugün 6 Ağustos Cuma saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır.

KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ'NİN LANETİ KONUSU NE?

Hikâyede karayiplerin Port Royal kasabasında iyi tanınan bir metal işçisinin çırağı olan Will Turner'ın(Orlando Bloom), sevgilisi Port Royal valisinin kızı olan Elizabeth Swann'ın(Keira Knightley) acımasız korsan Hector Barbossa(Geoffrey Rush) tarafından kaçırılması sonucu onu kurtarmak için yaşadığı maceralar anlatılır.

KARAYİP KORSANLARI: SİYAH İNCİ'NİN LANETİ OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Depp

Geoffrey Rush

Orlando Bloom

Keira Knightley

Jack Davenport

Film hakkında bilgiler:

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (İngilizce: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), Johnny Depp, Orlando Bloom ve de Keira Knightley'in başrollerini paylaştığı Walt Disney yapımı macera filmi. Ocak 2004 itibarı ile film ABD'de 305.413.918 $, uluslararası olarak 348.850.097 $ hasılat ile toplam kazancı 654.264.015 $'a ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği ilk hafta 46.630.690 $ gelir elde etmiştir.

Yönetmen: Gore Verbinski

Oyuncular:Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2003 (143 dk)

Senaryo: Terry Rossio, Stuart Beattie