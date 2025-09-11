Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Macera ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, sinemalardaki başarısını televizyon yayınlarıyla da sürdürüyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için yapımın konusu, kısa özeti ve kadrosunda yer alan oyuncular gibi detayları sizler için inceliyoruz.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, izleyiciyi yine macera dolu bir deniz yolculuğuna çıkarıyor. Yıllar sonra büyüyen Will Turner'ın oğlu Henry, babasının üzerindeki laneti kaldırabilmek için efsanevi korsan Jack Sparrow'u bulmaya karar verir. Bu sırada Jack, Karayipler'de başarısızlıkla sonuçlanan bir soygun girişimindedir ve bu durum tayfasının ona olan güvenini sarsar. Tayfası tarafından terk edilen Jack, umutsuzluk içinde pusulasını bir şişe rom karşılığında takas ederek ona ihanet eder. Ancak pusulaya ihanet etmenin ağır bir bedeli vardır: Denizin korkulu ismi Kaptan Salazar'ın geri dönüşü.

Bir zamanlar denizleri kasıp kavuran El Matador del Mar lakaplı Salazar, yıllar önce genç Jack Sparrow'un bir oyunla onu Şeytan Üçgeni'ne sürüklemesi sonucu orada hapsolmuştur. Şimdi intikam arzusuyla geri dönen Salazar, tüm korsanları yok etmeye kararlıdır. Bu sırada Henry, Salazar'ın saldırdığı bir gemiden sağ kurtularak Jack'i bulmaya çalışır ve yolunun halk tarafından cadılıkla suçlanan bilim kadını Carina ile kesişmesiyle macera başlar. Carina yakalanıp idama götürülürken Jack de askerler tarafından yakalanır. Ancak son anda Gibbs'in önderliğindeki tayfa onları kurtarır ve Henry, Carina ve Jack, Dying Gull isimli gemiyle tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR'IN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

• Johnny Depp – Jack Sparrow

• Geoffrey Rush – Hector Barbossa

• Orlando Bloom – Will Turner

• Javier Bardem – Kaptan Salazar

• Kaya Scodelario – Carina Smyth

• Kevin McNally – Joshamee Gibbs

• Stephen Graham – Scrum

• Brenton Thwaites – Henry

• Martin Klebba – Marty