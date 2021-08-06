Karayip Korsanları filmi oyuncuları kimler? Karayip Korsanları filmi konus nedir? Karayip Korsanları nerede çekildi?

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın, yönetmenliğini Gore Verbinski'nin, senaristliğini Ted Elliot ve Terry Rossio'nun yaptığı bir macera filmi serisi olan Karayip Korsanları filmi oyuncuları kimler? Karayip Korsanları filmi konus nedir? Karayip Korsanları nerede çekildi?

Aksiyon, Macera, Fantastik türdeki film Karayip Korsanları bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Karayip Korsanları filmi oyuncuları kimler? Karayip Korsanları filmi konus nedir? Karayip Korsanları nerede çekildi?

KARAYİP KORSANLARI KONUSU NEDİR?

Hafif üçkâğıtçı fakat bir o kadar da sevimli Kaptan Jack Sparrow'un (Johnny Depp) korsanlık yaşamı, düşmanı kurnaz Kaptan Barbossa'nın (Geoffrey Rush), gemisi Siyah İnci'yi çalmasıyla altüst olur. Bu da yetmezmiş gibi Kaptan Barbossa, Port Royal kasabasına saldırır ve belediye başkanının güzeller güzeli kızı Elizabeth'i (Keira Knightley) kaçırır. Kızı kurtarmak ve Siyah İnci'yi yeniden ele geçirmek amacıyla Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will (Orlando Bloom) ve Jack güçlerini birleştirirler. Will'in bilmediği ise lanetli bir hazinenin Barbossa'nın kaderini nasıl değiştirdiği ve onu ve mürettebatını nasıl sonsuza kadar ölümsüz olarak yaşamaya mahkûm ettiğidir.

KARAYİP KORSANLARI FİLMİ OYUNCUŞARI

Johnny Depp,

Geoffrey Rush,

Orlando Bloom,

Keira Knightley,

Jack Davenport