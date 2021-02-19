Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu harekatı stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlamış

Terör örgütü PKK, Türk askerinin Gara operasyonundaki başarısı ile ağır darbe aldı. Gara'da verdiğimiz 13 şehidimizin infaz emrini veren sözde örgüt elebaşı Murat Karayılan, harekatın oldukça profesyonel yürütüldüğünü ve çok sayıda PKK'lının öldürülmesi sonucu kaçmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağına düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatı PKK'ya büyük kayıplar verdirdi. Operasyonun gidişatından gözü korkan Karayılan, terör örgütü tarafından alıkonulduktan sonra Gara'daki bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın infaz emrini verdi.

Saklandığı yerden örgütün verdiği kayıplarla ilgili itiraf gibi açıklamalar yapan sözde örgüt lideri, 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini gizlemeye çalışarak "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz." dedi.

"EN ÜST DÜZEYDE AYLARCA PLANLANMIŞ BİR OPERASYONDUR"

Sabah'ın haberine göre; 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekatında yaşadıkları hezimeti gizlemeye çalışan Karayılan, operasyonun geniş kapsamlı ve etkili olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Terörist elebaşı Karayılan, "Bu harekâtın ciddi bir takım askeri hedeflerinin olduğu açıktır. Kapsam ve içerik bakımından da bazı yenilikleri barındırıyor. Çok yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. Gara alanının tümüne yönelik 4 gün boyunca yoğun bombardıman eşliğinde, Türk ordusu alana yayılarak kalıcı biçimde yerleşmeyi hedefledi. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış, hazırlıklı özel bir saldırıdır.

"İSTİHBARATA VE TEKNİĞE DAYALI HAREKAT YÜRÜTÜLDÜ"

Alan üzerinde onlarca İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır. İstihbarata ve tekniğe dayalı bir harekât yürütüldü. Siyani'de askerlerin tutulduğu kampa karadan girmeye çalışılmıştır. Kampın içinde fiziki çatışmalar yaşanmıştır. Hiç kimse günlerce ve saatlerce süren bu çatışma ortamında, rehinelerin sağlam muhafaza edilebileceğini iddia edemez.

"YAKALANAN TERÖRİSTLER OPERASYONA YÖN VERDİ"

Zaten 13 rehinenin olduğu yerde Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile birlikte 6 kişi daha ölmüştür. Özellikle dördüncü günde henüz nasıl gerçekleştiğini tespit edemediğimiz şekilde iki kişinin askerlerin eline geçmesinden sonra mağaraya yoğun gaz ve teknik kullanılarak girilmeye çalışılmıştır. Yakalanan iki kişinin verdiği bilgilerle operasyona yön verilmiştir. 15'i ölü, 2'si sağ 17 kaybımız vardır. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.