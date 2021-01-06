Karatay Belediye Başkanı Kılca, çalışmalarını anlattı
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Karatay Belediye Başkanı Kılca, çalışmalarını anlattı

06.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:29
Karatay Belediye Başkanı Kılca, çalışmalarını anlattı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni ve özgün projelerle 20 aylık görev süresinin bereketli ve yoğun geçtiğini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni ve özgün projelerle 20 aylık görev süresinin bereketli ve yoğun geçtiğini söyledi.

Kılca, Karatay Termal Tatil Köyü'nde düzenlenen toplantıda, seçim beyannamesinde yer alan tüm projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Yapılan çalışmaların anlatıldığı videolarının gösteriminin de yapıldığı toplantıda Kılca, "Görevde 20 ayı geride bıraktık. Amacımız, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Karatayı marka bir ilçe haline getirmektir. Yola çıkarken 'bir başka Karatay' dedik ve işe koyulduk. Karatayımıza hizmet etmenin gururunu yaşadık, yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi yeni yılda da yeni hizmetlerle özgün projelerle Karatay'ın ve hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mevlana Arkası Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirildiğini anlatan Kılca, Mevlana Müzesi çevresindeki çevrede dönüşüm çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Kılca, Akçeşme Mahallesi Mahmut Dede Sokak'ta da sağlıklaştırma çalışmalarıyla tarihi Konya evlerinin özelliğini bugünlere taşıdıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda bölgede birçok binanın restorasyonunu ve sağlıklaştırma çalışmasını yürüttük. Bu çalışmamızda ilçemizin kadim kültürünü yansıtan bir sokak ortaya çıkardık." dedi.

Obruk Hanı ve çevresinde restorasyon ile çevre düzenlemesi çalışmalarına başladıkların anlatan Kılca, "Hayıroğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 10 bin 300 yıllık geçmişiyle Çatalhöyük'ten tam 1000 yıl daha eski Boncuklu Höyüğü'nde çalışmalara destek vererek bölgeyi turizme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Konya'da yayın yapan gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri, yazı işleri ve haber müdürleri ile ulusal gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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