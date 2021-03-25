Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Güncel

- Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı Belediye Başkanı Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi Adana'nın Karataş İlçesi'ndeki Harbiş Sahilleri ve Akyatan Lagünü henüz bilinmeyen bir maddeyle kaplandı.

- Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

Belediye Başkanı Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi

ADANA - Adana'nın Karataş İlçesi'ndeki Harbiş Sahilleri ve Akyatan Lagünü henüz bilinmeyen bir maddeyle kaplandı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini söyledi.

İddiaya göre bir madde, Adana'nın Karataş İlçesi'ndeki Harbiş Sahilleri ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'ne kadar ulaştı. Gelen görüntülerde dalgaların sahile ulaştırdığı madde sonucu denizin renginin değiştiği görüldü. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA'ya yaptığı açıklamada, maddenin biran önce tespit edilmesi istediğini sahillerin ve lagünün biran önce temizlenmesi gerektiğini aksi taktirde çevrenin ve hayvan türlerinin zarar göreceği söyledi.

Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı
Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı
Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı
Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Yunus Emre Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akalın
Spor Muslera Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:45:48. #1.16#
title