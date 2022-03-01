Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi - Haberler

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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

Muş'ta 8 gün önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş'ta 8 gün önce Kara Su Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 8'inci gününde de sonuç vermedi. Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor. Kızılay ekipleri de aramada görev alan görevli ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor. Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri'ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. - MUŞ

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmalarına 8. günde de ara verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Anadolu Lisesi, Karasu Nehri, Muş, su, 3. Sayfa, Haberler

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