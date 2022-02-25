Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi

MUŞ (AA) - Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi'nde okuyan Yağmur Özkan'ın (17), 4 gün önce akşam saatlerinde kentten geçen Kara Su Nehri üzerindeki köprüden suya düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 "kurbağa adam" ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekiplerinin, arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden devam edileceği öğrenildi.