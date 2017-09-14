Karasu'da Patpat Devrildi: 2 Yaralı

Karasu ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Darıçayırı Mahallesi'nde Cengiz Türkeş'in kullandığı çiftçilerin kullandığı patpat adı verilen araç devrildi.



Kazada sürücü Türkeş ile yanında bulunan Alpaslan Türkeş yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan durumunun ağır olan Cengiz Türkeş, Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.