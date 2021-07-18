Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Babalar Günü kapsamında ziyaret edilen ve kendisine çiçek verilen İhsan Püskül, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Babalar Günü kapsamında ziyaret edilen ve kendisine çiçek verilen İhsan Püskül, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İncilli Mahallesi'nde yaşayan Püskül'ü kapıda karşılayan Başkan Sarı, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay Babalar Günü dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün belirlediği aile reislerine çiçek yollayıp hem Babalar Günü'nü tebrik ettik hem de sağlıklı ömürler diledik. İhsan amcamız da AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nesrin Basmacı aracılığıyla bizlere iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Sürpriz ziyaret oldu ve bizi çok duygulandırdı. İhsan amcamıza ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, sağlık sıhhat diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün