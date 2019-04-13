Karapınar Nakliyeciler Şoförler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu

Karapınar Nakliyeciler Şoförler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yapılan 2018 yılı genel kurulunda Ahmet Nuri Emekli, yeniden başkan seçildi.



Tek listeyle gidilen seçimler kooperatif binasında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu teşekkül etti.

Başkan Ahmet Nuri Emekli burada seçimler öncesinde yaptığı konuşmada, "Kooperatifimiz konusuyla ilgili tüm nakliye işlerinde aktif faaliyetini sürdürmüştür. Yaptığımız tüm işlerden elde edilen hak edişler takip edimli ve üyelerimize ödenmiştir. Kooperatifimize yeni pancar yükleme makinesi kazanırdık. Kooperatifimize önemli yatırımlar kazandırdık ve kazandırmaya da sizlerin desteği ile devam edeceğiz.Bütün üyelerimize eşit şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.



Daha sonra geçilen seçimlerde Ahmet Nuri Emekli yeniden başkan seçilirken, Servet Yanıklı, Arif Mavi, Halil İbrahim Çorakçı ve Uğur Çakmak yeni yönetim kuruluna girdi.

Denetim kuruluna ise Ali Şimşekli, Abdülbaki Öğür ve Yusuf Cingöz seçildi.

Kaynak: AA