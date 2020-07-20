Karapınar'da yabancı ot temizliği yapılıyor Karapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabancı ot ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Karapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabancı ot ve çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Yaka, çevre temizliğine önem verdiklerini belirtti.

Mahalle aralarında bulunan ve kötü görüntü oluşturan otların temizlendiğini kaydeden Yaka, "Halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutmaktayız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Çevre temizliği konusunda da, vatandaşlarımızın sık kullandığı cadde, sokak, park bahçe gibi alanları temiz tutmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA