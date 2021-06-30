Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi

Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, "TÜBİTAK Kitaplığı Projesi Protokolü" kapsamında kurulan TÜBİTAK Bilim Kitaplığı öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Karapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, "TÜBİTAK Kitaplığı Projesi Protokolü" kapsamında kurulan TÜBİTAK Bilim Kitaplığı öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Proje kapsamında öğrencilerin bilimsel kaynaklara daha hızlı ulaşması amacıyla 47 okulda, 47 kitaplık ve 10 bin bilimsel kitap alımı yapıldı.

TÜBİTAK Bilim Kitaplığı tüm okullarda tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Osman Hulusi Ateş Kız İmam Hatip Lisesi ve Amil Önal İlkokulu'nda düzenlenen törende, "Bu proje sayesinde Karapınar'da okuma kültürü küçük yaşlarda başlamasına önemli bir etken olacaktır. Öğrencilerimizin bilimsel kaynaklara ulaşımını sağlamak ve bilim okuryazarlığının geliştirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim ve davetliler katıldı.

Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi
Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi
Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
MEB lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı
MEB lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı
LGS'de 97 öğrenci tüm soruları cevaplayarak 500 puan aldı
LGS'de 97 öğrenci tüm soruları cevaplayarak 500 puan aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Brad Pitt Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 17:49:40. #1.15#

title