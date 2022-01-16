Karapınar'da sokak hayvanlarına yem verildi

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve gönüllüler ilçenin bazı noktalarında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve gönüllüler ilçenin bazı noktalarında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Muhammet Ali Karakul, soğuk hava ve kar nedeniyle beslenmekte zorlanan sokak hayvanları için sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Yem konusunda Karapınar Belediyesinden destek aldıklarını belirten Karakul, "Havalar soğuk. Bazı yerlerde arazi karla kaplı. Sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Buna duyarsız kalmak istemedik. Bizlere destek veren Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.