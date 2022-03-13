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Karapınar'da park halindeki otomobil yandı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da park halindeki otomobil yandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde park halindeki 42 FOB 60 plakalı otomobilin motor bölümünde aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı gören esnaf, kaldırım kenarında biriken kar ve yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında otomobilde hasar oluştu.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

İnönü Caddesi, Karapınar, Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

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