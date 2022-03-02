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Karapınar'da öğrencilere tiyatro gösterisi

AA, Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da öğrencilere tiyatro gösterisi

Karapınar'da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Teknolojinin Bilinçli Kullanımı" tiyatro oyunu sahnelendi.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Karapınar'da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Teknolojinin Bilinçli Kullanımı" tiyatro oyunu sahnelendi.

Karapınar Kültür Merkezi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe öğrenciler ilgi gösterdi.

Tiyatro oyunu İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile diğer davetliler izledi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Karapınar, Tiyatro, Konya, Güncel, Haberler

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