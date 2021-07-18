Karapınar'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Karapınar'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başkan Tartan, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Koyuncu ve İsmail Demirel tarafından, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi ilçe birincisi Batuhan Soran ile aynı okuldan ilçe ikincisi Ahmet Mutlusoy'a elde ettikleri dereceden dolayı hediye altın verildi.

Tartan burada konuşmada, başarılı öğrencilerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Emeği geçen öğretmenlere ve ailelere teşekkür eden Tartan, "Geleceğimiz olan gençlerimizin ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Biz onlara güveniyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mustafa Er Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karapınar'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:23:40. #1.15#

title