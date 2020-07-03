Karapınar'da kentsel dönüşüm sahasında inceleme Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Çetmi-Pınarbaşı Kentsel Dönüşüm inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Çetmi-Pınarbaşı Kentsel Dönüşüm inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

İnşaat sahasını gezen Yaka ve Zengin, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe için önemli bir yere sahip olan Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının, vatandaşların memnuniyeti doğrultusunda hızla devam ettiğini belirten Zengin, "Bizler de belediyemiz ve yönetimimizle bu tür çalışmaların takibini en yüksek düzeyde yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin çehresine artı değer katacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA