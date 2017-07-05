Karapınar'da İlk Ürün Alımı Yapıldı

Bu yılki hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday (Esperia) satışı yapıldı.



Buğdayın satışı Karapınar Ticaret Borsası Elektronik satış salonunda yapılırken Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Sezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ulusoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zeki Uysal ve Meclis Üyesi Veysel Akkaya ve üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Satış öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Sezer yaptığı konuşmada, "Yeni harman döneminin bütün üreticilerimiz ve üyelerimiz için bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Umarım bereketli bir yılın ardından çiftçimiz için verimli bir yıl olur." dedi.



Akören köyünden Fahri Candan'a ait 20 ton buğday, Serdar Uysal Tarım Ürünleri Nak.Hay. San. Tic. Ltd. Şti. adına İbrahim Uysal tarafından satın alındı.