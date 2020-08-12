Karapınar'da düğün salonlarında Kovid-19 denetimi Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi.

Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonları denetlendi.

Denetimlere Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Zabıta Müdürü Talip Karagöz de katıldı. Denetimlerde fiziksel mesafe kuralına göre masa ve sandalye düzeni konusunda uyarılarda bulunuldu.

Başkan Yaka, kurallar ile ilgili düğün salonu sahiplerine bilgilendirmeler yaptı.

Denetimlerin sürdürüleceğini belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları kaydetti:

"Kapı girişinde gelen davetlilerin ateş ölçümü yapılmalı. Kapı girişinde gerekli dediğimiz 14 madde asılı kalmalı. Tüm davetliler ellerini dezenfekte ederek içeriye girmeli. Salonda masalar arası 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santim mesafe bulunmalı. Masalarda dezenfektan yer almalı. Ekiplerimiz düğün salonlarında bu denetimleri gerçekleştiriyor. Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı. Diğer davetlilerin bu tür oyunlarda birbirlerinden uzakta durmaları temas etmemeleri gerekiyor. Bu kurallara hepimiz uymak zorundayız."

Kaynak: AA