Karapıçak: "Seçimlere Partimize Yakışır Şekilde Hazırlanıyoruz"

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Adaylarımız ile 31 Mart yerel seçimlerine partimize yakışır bir şekilde hazırlanarak mutlak bir galibiyet hedeflenerek özveri ile çalışılacak gerek il gerekse ilçe teşkilatlarımız seçimlere eksiksiz olarak hazırlanacaklardır" dedi.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, genel merkez tarafından onaylanan yönetim kurulu üyeleri ile ilk kez bir araya gelerek, il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İl yönetim kurulu toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yapan Karapıçak, 31 Mart yerel seçimleri ve ittifak süreci ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

"Görev dağılımı yapacağız"

12 Ocak günü kendisine tebliğ edilen il başkanlığı görevi sonrasında yönetim kurulu listesini MHP Genel Merkezine ilettiklerini ifade eden Karapıçak, "Genel merkezimizin listeyi onaylamasının ardından ilk yönetim kurulu toplantımızı bugün yaptık. Görev dağılımını ise en kısa sürede yaparak teşkilat kademelerinde yer alacak organların görevlerini hızlı bir şekilde yapacak hale getireceğiz" dedi.

"Beka meselesi dar bir bakış açısı ile anlaşılmaz"

Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir ihanet sürecinden geçtiğini vurgulayan Karapıçak, "MHP'yi beka sorunu üzerinden eleştirenler, 15 Temmuz'da ihanet çetelerinin galip geldiğinde ülkede olabilecek kaosu ve küresel güçlerin son obamız, son yurdumuz Türkiye Cumhuriyeti devletini ne duruma düşürecekleri, ülkenin anahtarını hangi küresel ve bölgesel çetelerin eline teslim edeceklerini bir hayal etsinler. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli son il başkanları toplantısında 'belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin' demişlerdir. Bu sözlerin ışığında bizlere de Samsun'da düşen görev, ülkenin beka sorununa geniş bir bakış açısıyla bakarak, ülkeyi içinden geçtiğimiz bu zor süreçte 19 Mayıs ruhuna yakışır bir şekilde ittifak ruhuna zarar vermeyecek şekilde 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarımızı var gücümüzle yerine getirmektir" diye konuştu.

"Bu zor süreçte MHP üzerine düşeni yapıyor"

MHP'nin ülkenin içinden geçtiği bu zor süreçte Türk siyasi tarihinde örneği az görülür bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini dile getiren Karapıçak, "MHP, ülkenin beka sorununu merkeze almış bir siyasi anlayış ile ülkenin bu süreçte ülkenin düz bir çizgide ilerlemesi gerektiği bilincinde olarak üzerine düşeni bir siyasi parti olarak fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu siyasi bilinç, özünde milliyetçi ülkücü camianın varoluş nedenidir. Bu bilincin yansıması olan MHP'nin üzerine düşeni fazlasıyla yapması ne Samsun yerelinde ne de ülke genelinde hiçbir kişi, parti veya yapı üzerinden eleştirilebilecek bir konu değildir. Milliyetçi ülkücü camianın siyasi vücut bulmuş hali olan MHP bu duruşu ile ülke siyasi tarihine geçecek duruş, söylem ve eylemler içerdiğinin her kesim tarafından bilinmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Partimize yakışır şekilde hazırlanacağız"

19 Ocak günü yapılan aday tanıtımı toplantısında adaylıkları açıklanan Asarcık ilçesi için Şerif Kılağuz ve Alaçam ilçesi için de İlyas Acar'ın, Milliyetçi Hareket Partisinin belediye başkan adayları olduğunu aktaran Karapıçak, "Adaylarımız ile 31 Mart yerel seçimlerine partimize yakışır bir şekilde hazırlanarak mutlak bir galibiyet hedeflenerek özveri ile çalışılacak gerek il gerek ise ilçe teşkilatlarımız seçimlere eksiksiz olarak hazırlanacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Meclis üyeliği başvuruları uzatıldı"

MHP'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da 17 ilçede 31 Mart yerel seçimlerine kendi meclis üyesi listesi ve adaylarıyla gireceğini kaydeden Karapıçak, "İlçe başkanlıklarımız meclis üyelikleri ile ilgili olarak yapılacak olan başvurular 4 Şubat 2019 tarihi saat 17.00'a kadar uzatılmış olup başvurular bizzat ilçe başkanlıklarına yapılacaktır" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA