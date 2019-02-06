Karaosmanoğlu, "Sizlerin Derdi Sibel Hanım'ın Derdi Olacak"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile birlikte kadın esnaflarla bir araya geldi. İnönü Caddesi'nde gerçekleşen kahvaltıya AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı da eşlik etti. Esnaf ile görüşmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Ben esnafımızın Sibel Hanım'ı sahipleneceğini düşünüyorum. Sizlerin derdi Sibel Hanım'ın derdi olacak" dedi.

BAZ CADDELERİMİZİ YENİLEYECEĞİZ

"İlçemizde yenilememiz gereken cadde ve sokaklarımız var" diye konuşan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "İzmit'in bazı bölgelerine yeniden kadın hem de bir mimar gözüyle bakmamız gerekiyor. Bu bölgelerde yapacağımız çalışmaları ise sadece kadın esnaflarımızla değil bütün esnaf arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Yapacağımız işleri herkesin onayıyla yapma gayreti içinde olacağız. Şimdiye kadar İzmit için değerli çalışmalar yapan Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na ve Sayın Doğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"ESNAFIMIZ SAHİPLENECEKTİR"

Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın emaneti olan Sibel Hanım, aynı zamanda partimizin kuruluşunda görev alan çok değerli bir isimdir. Kadınlar için yaptığı başarılı çalışmaları da bizler için önemlidir. Ben esnafımızın Sibel Hanım'ı sahipleneceğini düşünüyorum. Sizlerin derdi Sibel Hanım'ın derdi olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler