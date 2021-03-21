Karantinayı ihlal etti; tıraş olurken yakalandı

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 9 kişiden biri, kuaförde tıraş olurken yakalandı.

SAĞLIK Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da karantinayı ihlal edip, haklarında adli ve idari işlemler yapılan 9 kişiden biri, kuaförde tıraş olurken yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 13-19 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Samsun'da, karantina kurallarını ihlal edenlere geçit verilmiyor. Dün Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. Gün boyu yapılan denetimlerde, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi yakalandı, idari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi.

HES KONTROLÜNDE YAKALANDICanik ilçesinde karantinada olması gereken kişi ikametinde yapılan kontrolde bulunamayınca çevrede araştırma yapıldı. Bu kişi, kuaförde tıraş olurken yakalandı. Sağlık ekipleri bilgilendirilirken, şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapıldı.Atakum ilçesinde zincir bir marketin girişinde yapılan HES kodu kontrolünde durumu riskli olduğu görülen kişi için polis ekiplerine bildirildi. Gelen ekipler, bu kişiye idari para cezası uyguladı, olay yerine çağrılan 112 ekiplerine teslim edildi.Yine İlkadım ilçesinde yapılan kontroller sırasında biri otogar civarında, diğeri de ilçe merkezinde 2 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulanarak, 112 ekiplerine teslim edildi.'KARANTİNA KURALLARINI ASLA İHLAL ETMEYELİM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, karantina kurallarından asla taviz verilmeyeceğini ve Covid-19 ile mücadelenin azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Vali Dağlı, "Söz konusu hepimizin sağlığı, sevdiklerimiz için, sağlığımız için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Karantina kurallarını asla ihlal etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda girmeyelim. İlimizi hep beraber çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, mavi kategoriye yükseltelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL