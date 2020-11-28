Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi
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Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi

28.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:05
Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi

ISPARTA'da temaslı olduğu için karantinaya alınan bir vatandaş, filyasyon ekiplerinin denetiminde evde bulunamadı.

ISPARTA'da temaslı olduğu için karantinaya alınan bir vatandaş, filyasyon ekiplerinin denetiminde evde bulunamadı. Ekiplerin cep telefonuyla ulaştığı vatandaş, "Markete gittim. Gidecek başka kimsem yok. İdare ediverin" diye cevap verdi.

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, filyasyon denetim ekipleriyle mahallede karantinada olanları kontrole çıktı. Denetimde, temaslı olduğu için 17 Kasım'da 14 günlük karantinaya alınan ve evinde kendini izole etmesi gereken adı açıklanmayan 34 yaşındaki erkek hastanın evde olmadığı belirlendi. Muhtar Recep Gürdal'ın cep telefonuyla aradığı hasta, "Markete gittim. Gidecek başka kimsem yok. İdare ediverin" dedi. Hastanın kalan karantina sürecini tamamlaması için hakkında işlem başlattı.Olayı sosyal medyadan duyuran muhtar Gürdal, "Filyasyon denetim görevlisi olarak bugün yine sahada idik. Toplumun ve çoğunluğun sağlığını riske sokan 1. derece yakınım dahi olsa görev yapmama engel olamaz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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