Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı

23.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:28
Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı

Pandemi nedeniyle karantinaya alınan Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'ne gıda yardımı yapıldı.

Pandemi nedeniyle karantinaya alınan Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'ne gıda yardımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karantinaya alınan bölgelere gıda desteğinde bulunuyor. Akseki İlçesi'ne bağlı Susuzşahap Mahallesi'nde son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle 16 aile evlerinde karantinaya alındı.

"Muhtara teslim edildi"

Susuzşahap Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş aileler için Büyükşehir Belediyesi'nden gıda kolisi talebinde bulundu. Karantinaya alınan mahallede yaşayan ailelere gönderilen yardım kolileri Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Hizmet Birimi ekiplerince Mahalle Muhtarı Kemal Ulaş'a teslim edildi. Muhtar Ulaş, gıda kolilerini vatandaşlara ulaştıracağını belirtti. - ANTALYA

Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı
Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinaya alınan mahalleye gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:29:01. #1.14#
title