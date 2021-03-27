Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı

Karantinalı şahsın ambulansla alınması görüntüsü Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandıYALOVA (AA) – Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu tespit edilen şahıs, karantinada olması gerektiği halde sokakta dolaşırken polise yakalandı.

Karantinalı şahsın ambulansla alınması görüntüsü Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı

YALOVA (AA) – Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu tespit edilen şahıs, karantinada olması gerektiği halde sokakta dolaşırken polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, engelli ve tekerlekli sandalye kullanan Ali Okta?, bir Kovid-19 hastasının temaslısı olarak evinde karantinada olması gerektiği halde sokağa çıktı.

Yalova sahilinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gezen Oktaş, polis denetiminde temaslı olduğu belirlendi. Yaşanan durum üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi.

Temaslı Oktaş, sağlık ekipleri tarafından Yalova Kredi Kurtlar Kurumu öğrenci yurdunda karantinaya gönderirken hakkında da yasal işlemlerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan