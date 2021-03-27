Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı

Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Karantinalı şahsın ambulansla alınması görüntüsü Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandıYALOVA (AA) – Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu tespit edilen şahıs, karantinada olması gerektiği halde sokakta dolaşırken polise yakalandı.

İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı
Bağcılar'da kadınların da dahil olduğu kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Karantinalı şahsın ambulansla alınması görüntüsü Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı

YALOVA (AA) – Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu tespit edilen şahıs, karantinada olması gerektiği halde sokakta dolaşırken polise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, engelli ve tekerlekli sandalye kullanan Ali Okta?, bir Kovid-19 hastasının temaslısı olarak evinde karantinada olması gerektiği halde sokağa çıktı.

Yalova sahilinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gezen Oktaş, polis denetiminde temaslı olduğu belirlendi. Yaşanan durum üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi.

Temaslı Oktaş, sağlık ekipleri tarafından Yalova Kredi Kurtlar Kurumu öğrenci yurdunda karantinaya gönderirken hakkında da yasal işlemlerde bulunuldu.

Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı
Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı
Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı
Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinadaki temaslı sokağa çıktı, polis uygulamasında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:38:20. #1.16#
title