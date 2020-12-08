Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu
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Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu

08.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:01
Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu

BURSA'nın İznik ilçesinde, koronavirüse yakalanıp, karantinaya giren sağlık çalışanı Bülent Durmuş ile kızı Ecem Loya Durmuş'un merdiven ile çatı katı arasından diyaloğu, duygulandırdı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, koronavirüse yakalanıp, karantinaya giren sağlık çalışanı Bülent Durmuş ile kızı Ecem Loya Durmuş'un merdiven ile çatı katı arasından diyaloğu, duygulandırdı. Küçük Ecem'in merdivenden  "Baba seninle sıkı sıkı sarılacağız" diye seslendiği babası, çatı katından "Yine sarılırız bir tanem, az kaldı" karşılığını verdi.

İznik'te İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Bülent Durmuş, koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan ve tedavi uygulanan Durmuş, eşi ve kızına virüs bulaştırmamak için çatı katında tek başına kalmaya başladı. Bülent Durmuş, kızı Ecem Loya ile merdiven ve çatı katı arasından diyaloğunu ise kayda alarak, sosyal medya hesabından yayınladı. Baba ile kızın konuşması duygulandırdı. Babası Bülent Durmuş'a merdivenden seslenen küçük Ecem, "Baba seninle sıkı sıkı sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum" dedi.Baba Durmuş ise "Yine sarılırız bir tanem. Sıkı sıkı sarılacağız. Kurban olurum sana. Az kaldı bir tanem. Karantina bitsin, görüşeceğiz" yanıtını verdi.


Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu
Karantinadaki sağlık çalışanı baba ile kızının duygulandıran diyaloğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay ALTAY

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