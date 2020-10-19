Karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği yaşlı adam evinde ölü bulundu

19.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:21

Düzce'de oğlu ve gelininin koronavirüs nedeniyle karantinada bulunduğu için ziyaretine gidemediği ve 4 gündür haber alamadığı yaşlı adam, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

Düzce'de, akşam saatlerinde Bolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 4 katlı evin birinci katında oturan babası Muhsin Tınaz'dan (60) 4 gündür haber alamayan ve koronavirüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinada bulunan K.T. ve eşi E.T, durumu kayınpederi Hasan Kurnaz'a bildirdi. Eve gelen Hasan Kurnaz, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kapıyı açamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kapıyı kırması sonucu daireye giren polis ekipleri, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar.

"KARANTİNADA OLDUKLARI İÇİN GELEMEDİLER"

Hasan Kurnaz, "Benim dünürüm, damadımın babası. 3-4 gündür haber alınamıyordu. Damadım karantinada olduğu için gelemedi. Kızım da karantinada olduğu için gelemedi. İkisi beraber geliyorlardı arada bakıyorlardı. Arkadaşına telefon etmiş babam telefonu açmıyor diye. Geldik, durum vahim" dedi.

Karantinadaki oğlu ve gelininin ziyaretine gidemediği yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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