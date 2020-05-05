Karantinadaki gurbetçiler, mehteranla coştu
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Karantinadaki gurbetçiler, mehteranla coştu

Karantinadaki gurbetçiler, mehteranla coştu
05.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:36

Karantinadaki gurbetçiler, mehteranla coştuHOLLANDA'dan getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli'deki yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi hazırlandı.

Karantinadaki gurbetçiler, mehteranla coştu

HOLLANDA'dan getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli'deki yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar için mehteran sürprizi hazırlandı. Sürpriz karşısında sevinç yaşayan vatandaşlar, odalarından Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hollanda'dan 22 Nisan'da Türkiye'ye getirilen ve Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 349 Türk vatandaşı için özel bir sürpriz hazırladı. Gurbetçilerin gözetim altında tutulduğu Bağbaşı Mahallesi'ndeki yurt önünde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösteri yapıldı. Çalınan marşlarla birlikte karantina altındaki vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Pencerelerinden mehter takımını selamlayan gurbetçiler, yurt bahçesinde kendileri için hazırlanan konseri izledi. Türk bayrakları ile mehter takımına eşlik eden vatandaşlar için Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da zeybek oynayarak gösteriye renk kattı.

KARANTİNA SÜRESİ 6 MAYIS'TA DOLACAK

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Mehter marşı, Fetih marşı, Estergon Kalesi gibi pek çok marşın çalındığı etkinlik, "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı ile sonlandırıldı. Kaldıkları odanın pencerelerinden mehteran konserine alkış ve Türk bayraklarıyla eşlik eden gurbetçiler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve mehter takımına teşekkür etti. 349 Türk vatandaşının gözetim süresinin 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü dolacağı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığını, Türk devletinin her türlü imkanıyla dünyanın en ücra köşesindeki vatandaşına dahi ulaşarak yalnız bırakmadığını vurguladı. Hollanda'dan getirilerek gözlem altında tutulan 349 vatandaşı, Denizli'de ağırladıklarını kaydeden Zolan, "Türkiye, bu süreçte dünyanın neresinde olursa olsun, her vatandaşına kucak açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gözetim altında tutulan çok kıymetli misafirlerimiz için özel bir program hazırladık. Mehteran ve halk oyunları topluluğumuzla misafirlerimiz farklı bir gün yaşadılar. İnşallah vatandaşlarımızı en kısa sürede sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlarız" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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