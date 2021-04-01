Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı
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Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te korona tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir lokantaya baskın düzenlendi. İş yerinin pavyon olarak çalıştırıldığı belirlenirken, aşçının ise korona temaslısı olduğu öğrenildi. İş yerine toplamda 89 bin 960 lira ceza kesildi.

İstanbul'da polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yapılan bir ihbarı değerlendiren Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu halde çalıştırılan lokantaya geldi. Ekipler, önce iş yeri etrafında ellerinde telsizlerle gözcülük yapan kişilerin olduğunu fark etti.

PAVYON İŞLETİYORLARMIŞ

Mekanı incelemeye alan polisler, iş yerinin kapalı olan kepenginden bir müşterinin çıktığını gördüğü anda içeriye baskın düzenledi. Bu sırada içeri giren ekipler ile içeride bulunanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisler, lokanta olarak görünen mekanın pavyon olduğunu tespit etti.

Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı

89 BİN 960 LİRA CEZA

Polisleri gören bazı kadınlar mekanda kaçışmaya başladı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilere yaptığı kimlik sorgulamalarında lokanta aşçısının koronavirüs temaslısı olduğu bilgisine ulaştı. Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir hastaneye gönderilirken, içeride bulunan 26 kişiye 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

İşletmeye çağrılan zabıta ekipleri, iş yerine hem saat 19.00'dan sonra çalıştığı hem de pavyon olarak işletildiği için cezai işlem uyguladı.

Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı
Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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