Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
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Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
09.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:14

Sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinada olan Serenay Sarıkaya, güzel havayı fırsat bilerek köpeğiyle çimlere uzanıp poz verdi.

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından her daim söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinaya girdi. Güneşli havada kendisini evin bahçesine atan Serenay, köpeğiyle birlikle çimlerde keyifli zaman geçirdi. Mini şortuyla yere uzanan güzel oyuncu, bu hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncunun herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım 10 dakikada 60 binden fazla beğeni aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı:

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
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