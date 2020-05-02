45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
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45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi

45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
02.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:58

Uzun süredir birlikte karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti evlilik kararı aldı. İkili, koronavirüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. 45 gündür birlikte karantinada olan ikili, bu süreçte birbirlerini daha iyi tanıyarak evlenmeye karar verdi.

KARANTİNA ONLARA YARADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Yılmaz, Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay'a evlilik teklifi etti. 28 yaşındaki Serenay ise teklifi kabul etti. Uzun bir süredir ikinci kez baba olmak isteyen Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyor.

SERENAY POZ VERDİ, CEM ÇEKTİ

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, karantinada boş geçen günlerini arkadaşlarıyla da değerlendirmeye çalışıyor. Çift, geçtiğimiz günlerde Ozan Güven ve sevgilisiyle birlikte okey oynadı. Alnına iki okey taşı koyarak sevgilisi Cem Yılmaz'a poz veren Sarıkaya bu pozunu da Instagram hesabından paylaşmıştı. Yılmaz ise sevgilisinin paylaşımına gül emojisi koymuştu.

45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi

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Haber Yorumları (1)
WAY WAY: Kaptin guzeller guzeli kizi hadi iyisin cem. Simdiden mutluluklar dilerim. Kizi uzme harbiden guzel cok hos bir kiz.
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