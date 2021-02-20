Karantinada olan adam sadece sekiz saniyeliğine odasından çıktığı için 4.800 dolar ceza yedi

Tayvan'da bir adam, kaldığı otelin koridoruna sadece sekiz saniyeliğine çıktığı için dört bin sekiz yüz dolar para cezası yedi. Otelde karantina altında olduğu belirtilen adam, otel personelinin Sağlık Bakanlığına haber vermesi üzerine yakalandı.

Tayvan'da Filipin asıllı bir göçmen işçi, Kaohsiung şehrindeki bir otelde karantinadaydı. Odasından sadece sekiz saniyeliğine çıkan ismi belirtilmeyen adam, otel personeli tarafından yakalanınca Sağlık Bakanlığına ihbar edildi. Tayvanlı yetkililer, otelin koridorunda geçirdiği her saniye için adama altı yüz dolar ceza kesti.

ODALARINDAN BİR SANİYE BİLE ÇIKAMIYORLAR

Tayvan, koronavirüs pandemisini kontrol altına alma yaklaşımından dolayı en çok övgü alan ülkeler arasında yer alıyor. Alınan karantina kurallarına göre, ne kadar süreyle olursa olsun insanların odalarından çıkmalarına izin verilmiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, 23 milyonluk ülkede sadece 716 koronavirüs vakası ve yedi ölüm kayda geçti.