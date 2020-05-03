Karantinada doğum günü kutlanan kişiden görevlilere baklavalı teşekkür
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Karantinada doğum günü kutlanan kişiden görevlilere baklavalı teşekkür

Karantinada doğum günü kutlanan kişiden görevlilere baklavalı teşekkür
03.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Düzce'deki yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlardan Ali Balcı, doğum gününü kutlayan görevlilere baklava ikramında bulunarak teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Düzce'deki yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlardan Ali Balcı, doğum gününü kutlayan görevlilere baklava ikramında bulunarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının başlattığı çalışma kapsamında hava yoluyla İstanbul'a, daha sonra da otobüslerle kente getirilen Romanya'dan 89, ABD'den 225, Moritanya ve Senegal'den 159 olmak üzere 473 Türk vatandaşı, Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında tutuluyor.

AFAD İl Müdürlüğü, karantinadaki 4 kişi için sürpriz doğum günü düzenledi.

İl Müdürü Ali Kartal'ın da katılımıyla karantina altındaki kişilerin odalarına gidilerek doğum günleri kutlandı.

Gözetim altındaki vatandaşlardan Ali Balcı, kendisi için yapılan doğum günü sürprizinden ve hizmetlerden duyduğu memnuniyeti, yurtta görevli personele baklava ikramında bulunarak gösterdi.

Balcı, bir tepsi baklavayla görevlilerin jestine karşılık verirken, "AFAD Düzce ekibine, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim." notunu düştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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