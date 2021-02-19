Karantina nedeniyle bunalıma giren koca, 46 yıllık karısını sabahlık kordonuyla boğdu

Birleşik Krallık'ta yaşayan 70 yaşındaki Anthony Williams, pandeminin ilk zamanlarında yaşanan kısıtlama kapsamında eşiyle birlikte eve kapandıkları sırada psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bir sabah kendinden geçerek 46 yıllık karısını sabahlık kordonuyla boğdu.

ÇARESİZCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan korkunç anları anlatan Williams, karısının kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz kadını elinde evin anahtarlarıyla birlikte yerde yatarken buldu.

Tutuklanan koca "Yaşayan gün ışığını öldürdüğünü" söyledi ve ifadesinde "Özür dilerim, çok özür dilerim" dedi.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Durumu değerlendiren psikolog, Williams'ın babasından dolayı kısıtlama ve karantina gibi salgın senaryoları hakkında 'bir daha hiç dışarı çıkamayacaklarına' dair bir inanışı olduğunu ve ATM'ye gidememenin zanlıya dünyanın sonu gibi hissettirdiğini söyledi.

Psikolojik problemleri olduğu belirtilen adam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.