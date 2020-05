Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Esra Erol, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde resim yapmaya başladı. Katıldığı YouTube yayınında "Bu yeteneğim korona döneminde ortaya çıktı" diyen Erol, yaptığı ilk resmi de gösterdi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan başarılı sunucu Esra Erol, İlay Buharalı ve Ali Eyüboğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan Magazin Noteri isimli programa konuk oldu. Programı ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Erol, salgın nedeniyle evde olduğu günlerde neler yaptığını anlattı.

"BAZEN STÜDYODAN ÇIKIP GİTMEK İSTİYORUM"

Her gün yayınlanan programında birçok ailenin sorunlarını ele alan Erol, Ali Eyüboğlu'nun "Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?" sorusuna "Edemiyorum aslında. Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten 'hoş çakalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum" dedi.

"RESİM ÇALIŞMALARI YAPIYORUM"

Koronavirüs salgınından dolayı çekimlerin ardından hemen evine giden ve vaktini evinde geçiren Erol, bu süreçte resim yapmaya başladı. Yeni keşfettiğini yeteneğinden bahseden sunucu, "Evde kendim ufak ufak resim çalışmaları yapıyorum, bu korona günlerinde çıktı. Akrilik boyalar ile dökme sanatı gibi bir şeyler yapıyorum kendimce" ifadelerini kullandı. Erol, yaptığı iki resmi de Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın ısrarı üzerine Magazin Noteri programında gösterdi.

"BEBEĞİMİ KAYBETMEM DÖNÜM NOKTAM OLDU"

9 yaşındaki oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Plansız yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor."