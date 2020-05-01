Karantina da olan İnfaz Koruma Memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi

Karantina da olan İnfaz Koruma Memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi Karantina da olan İnfaz Koruma Memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi İstanbul'da polis ekipleri, Maltepe Ceza evinde karantina uygulamasında olan infaz koruma memuru Serkan Kılıç'ın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Bera...

Karantina da olan İnfaz Koruma Memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Karantina da olan İnfaz Koruma Memurunun oğluna polisten doğum günü sürprizi

İstanbul'da polis ekipleri, Maltepe Ceza evinde karantina uygulamasında olan infaz koruma memuru Serkan Kılıç'ın 8 yaşındaki oğlu Ahmet Bera için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Baba Serkan Kılıç görüntülü bağlanarak oğlunun doğum gününü kutladı, Süpriz doğum gününde duygusal anlar yaşandı.

Emniyet personeli, güvenliği sağlamanın yanında, salgın sürecinde çalışan güvenlik görevlilerininde ailelerinin yüzünü de güldürüyor. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Açız Ceza Evinden çalışan ve karantina da olan Serkan Kılıç'ın oğlu Ahmet Bera'nın yeni yaşını sürpriz doğum günü ile kutladı.

Ahmet Bera'nın doğum günü olduğunu ve babasının görevinden dolayı ve yaklaşık bir aydır karantina sürecinden olmasından eve gidemeyeceğini öğrenen ekipler, doğum günü pastası ve hediye alarak ailenin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıda polisleri ve pastayı gören Ahmet Bera, bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra pasta üzerindeki mumları söndüren Ahmet Bera, doğum günü kutlandı. Telefonda görüntülü bir şekilde babasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi daha sonra baba Serkan Kılıç oğlunun doğum gününü kutladı ve duygusal anlar yaşandı. Öte yandan Ahmet Bera bu güzel doğum günü süprizinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA