Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
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Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti

Antalya Muratpaşa ilçesinde karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'ne girmeye çalışan kişiye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

19.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:35

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'ne girmeye çalışan bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası yazıldı. Karantina bölgesine girmediğini söyleyen genç adam, cezaya itiraz etse de çabaları sonuçsuz kaldı.

GENÇ ADAM, BARİYERLERİ AŞARAK KARANTİNA BÖLGESİNDE GİRMEYE ÇALIŞTI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G. ise polis tarafından yakalandı.

3 BİN 150 LİRA CEZAYA AĞLAYARAK İTİRAZ ETTİ

Bülent G, idari para cezası uygulayan polislere ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyip, itirazda bulundu. Çabaları sonuçsuz kalan gence karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Evrak imzaladığı sırada gazetecilere dönen Bülent G, "Bu Ramazan ayında yapmadığım halde bana bu cezayı yazdılar. Allah biliyor" dedi. Bülent G, işlemlerin ardından bölgeden yürüyerek ayrıldı.

Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti

Kaynak: DHA

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