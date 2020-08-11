Karanlık Dalgalar filmi konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları ve Karanlık Dalgalar özeti!

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KARANLIK DALGALAR OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Stockwell

Oyuncular: Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Mark Elderkin , Luke Tyler

Tür: Macera, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2012 (114 dk)

Senaryo: Ronnie Christensen, Amy Sorlie

KARANLIK DALGALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kate Mathieson, köpek balıkları hakkında uzman bir dalgıçtır. Bir dalış sırasında ekip arkadaşı, köpek balığının saldırısı sonucunda ölür. Büyük bir şok yaşayan Kate, bu olayın etkisini üzerinden atamaz ve mesleğinden uzaklaşır. Ancak günün birinde eski sevgilisi Jeff, onu William Brady adlı zengin bir iş adamıyla tanıştırır. Brady, köpek balıklarının cirit attığı denizde dalış yapmayı istemektedir. Kate'den de kendisine rehberlik etmesini ister. Kate teklifi kabul eder ama kendisini nasıl bir tehlikenin beklediğinden habersizdir.