Karanlık Dalgalar filmi konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları ve Karanlık Dalgalar özeti!
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Karanlık Dalgalar filmi konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları ve Karanlık Dalgalar özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karanlık Dalgalar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karanlık Dalgalar konusu, özeti ve Karanlık Dalgalar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karanlık Dalgalar filminin detayları…

Karanlık Dalgalar filmi konusu nedir? Karanlık Dalgalar oyuncuları ve Karanlık Dalgalar özeti!
11.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:29

İzleyenleri ekrana bağlayan Karanlık Dalgalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karanlık Dalgalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Karanlık Dalgalar konusu nedir, Karanlık Dalgalar oyuncuları kimler ve Karanlık Dalgalar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARANLIK DALGALAR OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: John Stockwell

Oyuncular: Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Mark Elderkin , Luke Tyler

Tür: Macera, Drama, Gerilim

Yapım Yılı: 2012 (114 dk)

Senaryo: Ronnie Christensen, Amy Sorlie

KARANLIK DALGALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kate Mathieson, köpek balıkları hakkında uzman bir dalgıçtır. Bir dalış sırasında ekip arkadaşı, köpek balığının saldırısı sonucunda ölür. Büyük bir şok yaşayan Kate, bu olayın etkisini üzerinden atamaz ve mesleğinden uzaklaşır. Ancak günün birinde eski sevgilisi Jeff, onu William Brady adlı zengin bir iş adamıyla tanıştırır. Brady, köpek balıklarının cirit attığı denizde dalış yapmayı istemektedir. Kate'den de kendisine rehberlik etmesini ister. Kate teklifi kabul eder ama kendisini nasıl bir tehlikenin beklediğinden habersizdir.

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