Karamürsel İhsaniye Barajı'nda temizlik çalışmaları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Karamürsel İhsaniye Barajı'ndaki tüm bitkilerin ve bitki örtülerinin kök temizlik çalışmalarını yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(DSİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen, Karamürsel ve Gölcük ilçeleri ile sahil şeridindeki yerleşim alanlarının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Karamürsel İhsaniye Barajı'nın rezervuar alanı içerisinde kalan tüm bitki ve bitki örtüsünün kök temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toplam 16 milyon metreküp kapasiteli Karamürsel İhsaniye Barajının inşaatı, DSİ tarafından 2020 yılı içerisinde tamamlandı. DSİ ile yapılan protokol gereği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de, suyun kalitesinin korunması ve mangan oluşumunun önüne geçilmesi için baraj rezervuar alanı içerisinde kalan makilik ile ağaçlık alanların temizlik çalışmalarını gerçekleştirmek için geçtiğimiz aylarda ihale gerçekleştirdi. İhale sürecinin ardından İhsaniye Barajı rezervuar alanında bulunan 45.000 m2'si makilik, 315.000 m2'si ağaçlık alan olmak üzere toplam 360.000 m2 alanda 144.00 m3 kazı yapılarak kök ve bitki temizliği gerçekleştirmek için çalışmalara başlandı. Yaklaşık 3.5 milyon liraya mal olacak temizlik çalışmalarının ardından barajda su depolanmasına başlanılacak.

ARITMA VE İSALE HATTI YAPILACAK

İhsaniye Barajı içme suyu arıtma tesisi ile baraj isale hatları, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Tesis ve hatların devreye alınması ile baraj havzasının ağaç köklerinden temizlenmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda Karamürsel, Gölcük İlçe merkezleri yanı sıra, sahil şeridinde yer alan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli mahallelerinin içme suyu ihtiyacı İhsaniye Barajı'ndan karşılanacak. Ayrıca, baraj ile Yalakdere havzasında akarsu vadileri etrafında yer alan sulanabilir nitelikteki tarım arazilerinin 20 bin 240 dekarlık kısmının sulanması hedefleniyor.

KOCAELİ'DE 3.BARAJ

Karamürsel İhsaniye Barajı silindirle sıkıştırılmış beton baraj olarak yapıldı. Barajın aktif depolama hacmi 8 milyon metreküp, içmesuyuna verilecek yıllık su miktarı 13 milyon metreküp, sulama suyuna verilecek su miktarı 2,5 milyon metreküp,yüksekliği 69 metre ve uzunluğu 203 metre olarak inşa edildi. İhsaniye Barajı, Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılamak için Yuvacık ve Namazgah Barajlarının ardından üçüncü baraj olacak. DSİ, ayrıca önümüzdeki projeksiyonunda Karamürsel bölgesinde Avcıdere Barajı'nın yapımını gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler