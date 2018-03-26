Karamürsel'de Yaşlılar Haftası Kutlandı

Karamürsel Belediyesi ev Karamürsel Yaşlılar Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen kahvaltı programında Yaşlılar Haftası sebebi ile 300 civarında ilçedeki yaşlı vatandaş aileleri ile katıldı. Karamürsel Yaşlılar Derneği Başkanı Sevinç Özsoy ve Başkan Yardımcısı Nilgün Önal'ın misafirler ile yakından ilgilendiği kahvaltı programına, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, Eşi Nezire Demirel ile birlikte katıldı. Kahvaltı programında yaşlıların masalarına gidip onlar ile birebir sohbet eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, zamanın değerini onlara şahitlik edenler ve en iyi bilenler ile birlikte güne aşladı. Ardından selamlama ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Yıldırım, konuşmasında;

'ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL'

"Sizlerden öğreneceğimiz çok şeyler var. Bu hafta Yaşlılar Haftası nedeniyle Karamürsel Yaşlılar Derneği böyle güzel bir kahvaltı programını gerçekleştirmiş, ancak sizler bizim gördüğümüz kadarıyla ruhları genç olan büyüklerimizsiniz. Maddi kaygılar yaşayan her şeyin madde ile ölçüldüğü günümüzde artık eskisi gibi sevgi saygı ortamı kalmamış. Birçok örfümüzden göreneğimizden koptuk. Ancak biz umudumuzu kaybetmedik. Sizleri bize güç vereceksiniz" dedi.