Karamürsel'de Toplum Sağlığı İçin Aşı Şartı

Karamürsel Belediyesi Meclisinin geçtiğimiz gün yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karara göre,2022 yılı itibariyle iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlerinde aşı zorunluluğu aranacak.

iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlerini yapmak isteyen kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları şartı aranacak.

Aşı takvime uymayan başvuru sahipleri Karamürsel Belediyesinden ruhsatlarını alamayacak.

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