Karamürsel'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Karamürsel ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde H.Ç'nin kullandığı 34 PM 3685 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Necati Baş'a (80) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA