Karamürsel'de Otomobile Giren Kedi Çıkarıldı

Karamürsel ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilinden kedi sesi geldiğini duyan Osman Aksoy, motor kısmına sıkışan kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kediyi otomobilin motorundan çıkardı.



Kurtarılan kedi, gerekli kontrolün ardından salıverildi.