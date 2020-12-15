Karamürsel'de e-Twinning ödülleri verildi

Karamürsel ilçesinde, e-Twinning projeleri kalite etiketi ödülleri verildi.

Amiral Karamürsel İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, öğretmenlerin yürüttüğü projeler sayesinde okulların hem ülkede hem de Avrupa boyutunda daha tanınır ve aktif hale geldiğini belirtti.

Emeği geçen eğitimcilere teşekkür eden Canbaba, "Karamürsel'de e-Twinning projeleri kapsamında öğretmenlere verilen kalite etiketleri ve okullarımıza verilen e-Twinning okulu etiketleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu sayıların gün geçtikçe artmasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda kalite etiketi alan tüm projelerdeki yöneticilerimizi, öğretmen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.

Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da e-Twinning faaliyetlerinin yaygınlaştırılması adına her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Törende, Amiral Karamürsel İlkokulu e-Twinning okulu ödülü aldı, nitelikli ve özgün projelerle öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayan 7 öğretmene de sertifika ve başarı belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas