Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu" sorusuna yanıt
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Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu" sorusuna yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Madımak olaylarının kendisini utandırıp utandırmadığına ilişkin soruya, "Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak?" yanıtını verdi.

Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan
02.07.2020 23:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:50

Sivas olayları sırasında Sivas Belediye Başkanı olarak görev yapan Karamollaoğlu,Haber Global'de Jülide Ateş'in programına konuk oldu.

Karamollaoğlu'nun "Katliam olarak vasıflandırılamaz, üzücü bir hadisedir. Katliam demek insanları bilerek öldürmektir. İçeridekiler cayır cayır yanarak değil, dumandan öldü" sözlerini hatırlatan Jülide Ateş, "Madımak olayı sizi utandırmıyor mu" sorusunu sordu.

"İNSANLARIN ÖLMESİ İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPILDIĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"

"İnsanların ölmesi için böyle bir şey yapıldığı kanaatinde değilim" Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bunu itham olarak görürüm. Niye beni utandırsın ki? Ben bunun ne sorumlusuyum ne de bu hadiselerin önüne geçmekle mükellef bir makamdaydım. Belediye başkanıydım. Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak? Bundan dolayı üzülüyor ve hayıflanıyorum neden önlemedi diye.

Ben o zaman konuşmaları takip etmemiştim ama şimdi çıkıyor. Yalvar yakar olmuşum insanlara karşı yapmayın etmeyin... Orada bir taşlama vs olmuş emniyet müdürü beni alıp götürdü. O zaman gençlere 'yapmayın, etmeyin' diye yalvarmama rağmen buna engel olamamışım.

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu' sorusuna yanıt

"O ZAMAN BÜTÜN MEDYA BANA SALDIRDI"

O zaman bütün medya bana saldırdı. İşin en üzücü tarafı sanırım Hürriyet'teydi, itfaiyenin başındaki bir kişinin fotoğrafını çekti, Karamollaoğlu halkı kışkırtıyor diye yazdı. Sizde benim hiç mi fotoğrafım yoktu da bu adamın ben olmadığımı göremediniz? Bunların hepsi kasıtlı olarak Refah Partisi'ne saldırmak için bahaneydi. Neden esas sorumlular hesaba çekilmiyor da bir beledeye başkanı çekiliyor ki, ben bir fert olarak üzerime düşenden fazlasını yapmışım.

"BENİM KONUŞMALARIN ÇIKINCA HAKKINI HELAL ET DİYEN ÇOK OLDU"

Bu konular gündeme gelince benim o konuşmalarım da çıkınca bana telefon edip 'Hakkını helal et' diyen bir çok insan oldu. 'Siz kışkırttınız' zannediyorduk dediler. Öbür taraftan da bunu söylerken kimseyi itham etmekle söylemiyorum, ölen ölmüştür. İnsanların canı yanıyor bir şey diyemem. Katliam kasıtlı yapıyor bir şey diyemem. İnsanların ölmesi için böyle bir şey yapıldığı kanaatinde değilim. TV'lere bakınca gördüğüm manzara şuydu: Bir adam elinde benzin bidonu arabalara döküyor, perdeleri yakmaya çalışıyor o hengamede insanlar hayatlarını kaybediyor. Bir komplo varsa onu bulmaları gerekir."

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu' sorusuna yanıt

"BENDEN BAŞKA KİMSE ÇABALAMADI"

"Sivas olaylarının sorumlusu kim" sorusuna "Bence derin devlet" diyen Karamollaoğlu, Benden başka kimse çabalamadı. Ancak polis bana bağlı değil. Neden bunları onlara sormuyorsunuz? Ben görevden alındım. Ancak bu hadiseler karşısında yorum yapmaktan çekinmedim. 15 gün önce divriği de terör hadiseleri gelmiş 1 hafta önce başka bir yerde başka bir hadise gelmiş. O gün orada Sivas'ta çevik kuvvet kalmamış. Bir komplo olduğu zaten belli" ifadelerini kullandı.

Manşet

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